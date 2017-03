Ottar klypte snora til nyebutikken

Gjerdet utanfor butikken var pynta med norske flagg, og kaka og kaffien stod klar då butikken i Kvamsvågen opna dørene igjen i dag. Då Ottar Johansen måtte gje seg med butikkdrifta i fjor haust, var det mange som vart lei seg.

Og for mange, var det eit spesielt augneblikk då dei fekk sjå han klyppa snora til den nye butikken som Knut Ole Trædal og Simon Johannessen skal driva.

– Eg har handla mat hjå familien Johansen heile livet, både då dei hadde butikken på kaien og her oppe, og det var veldig trist då butikken vart nedlagt og eg måtte begynna å gå andre plassar, seier Alvhild Kvamme.

Naboen hennar, Reidun Kvamme, er einig. Ho har budd 30 år i Kvamsvågen, og har brukt butikken heile tida. Ho har tenkt å bli fast kunde i den nye butikken. Dei to var blant dei første kundane som begynte å fylla handlevogna etter opninga.

Karoline Vassdal og Solfrid Tjore var også på handel. Dei hadde med seg 3 år gamle Lucas.

– Han er barnebarnet mitt, fortel Solfrid stolt.

Ho meiner at det å ha ein butikk i bygda har ein stor verdi. Og det gjekk verkeleg opp for ho kor praktisk det er med butikk i nabolaget då den gamle butikken forsvann. Ho sakna butikken så mykje at no har ho bestemt seg for å bruka den nye butikken så mykje som muleg.

Matkroken i Kvamsvågen er ein fullverdig daglegvarehandel som skal halda ope sju dagar i veka. Butikken vil også tilby utkjøring av varer til kundar som ønskjer det. Både unge og gamle.

