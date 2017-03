Politiet har oppklart saka

– Dei vart sette og sprang til skogs, så me tok kjapt hand om dei, seier lensmann Kjell-Idar Vangberg i Nordhordland lensmannsdistrikt.

På grunn av alderen på dei fire, er saka lagt vekk som straffesak, men Barnevernet er varsla og Bergen nord politistasjonsdistrikt vil følgja opp bekymringssamtalane, fortel Vangberg.

Han legg til at det var to av dei som var aktive. Vangberg reknar med at dei fire kom til Flatøy med bussen.

Ugjerninga skjedde langs E39 på den nye parkeringsplassen for pendlarar og turgåarar til Håøy, der det er eit busstopp med eit heilt nytt busskur.

Alle vindauga i busskuret var knuste og det låg glasbitar spreidd utover.