Røyken velta ut

Like før klokka halv to i dag fekk naudetatane melding om at det kom røyk frå ein bustad i Ådlandsvegen.

– Politiet var i nærleiken og kom raskt til staden, fortel politibetjent Renate Solheim.

Det var forbipasserande som melde frå fordi det kom røyk frå huset, og då naudetatane kom fram stod inngangsdøra open og dei kunne sjå opne flammar.

– Brannvesenet gjorde ein formidabel jobb. Dei fekk gjennomsøkt huset raskt, seier politibetjent Renate Solheim.

Heldigvis var det ikkje folk i huset og brannvernet fekk raskt kontroll på brannen.

Sidan huset ligg tett i vegen, måtte trafikken stoppast medan arbeidet pågjekk. Dette første blant anna til at bussen som var på veg frå Moldekleiv mot Fosse vart ein del forseinka.

Politiet jobbar no med å få kartlagt kven som har vore i huset den siste tida.