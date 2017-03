Skal rusta opp samfunnshuset med hjelp av lopper

Asbjørg Lohne håpar folk kjem innom loppemarknaden i Austrheim i helga.

Dei startar fredag ettermiddag med å gjere klart.

– Det er mest kjørl og møblar. Det er berre å kome å sjå så vi får pengar til samfunnshuset. Vi skal ordne toaletta og det er ikkje småpengar, seier Asbjørg.

Rundt åtte-ti personar har vore involvert i kulissane i loppemarknaden, og nokre menn som kjører og hentar.

Det er eigarlaga av samfunnshuset som står bak loppemarknaden. Med husmorlaget i spissen, står Arbeidarpartiet, ungdomslaget og Slurpen bak loppemarknaden.

Kaffi og slurpen

Det var Slurpen som i si tid begynte å jobbe for huset.

– No er det berre to gamle igjen, men vi står på og vi vil ha pengar til huset, fortel Asbjørg som er ei av dei to.

Namnet fekk dei under første møte i klubben, då det kom ein mann på besøk til mannen til ho som hadde klubben.

– Han sa til oss: De drikk vel berre kaffi. Namnet har vore sidan då, vi greip det med oss.