Søkjer million til turveg

Eivindvik Il har store planar for den såkalla «Prestegardsstien» frå Eivindvik til Sollibotn. Medan dette i dag er ein turveg for dei funksjonsfriske, ønskjer idrettslaget å heva standarden slik at folk med rullestol kan nyttiggjera seg av vegen. Dette er samla kostnadsrekna til 2.440.000 kroner, og no søkjer dei fylkeskommunen om ein million kroner i spelemidlar til dette.

Men mykje av arbeidet med å opparbeida turvegen skal skje ved dugnadsinnsats frå laget sine medlemer. 440.000 kroner er verdien av dette rekna til. Ein halv million kroner må takast opp som lån, medan private tilskot skal utgjera 250.000 kroner og tilskot frå Gulen kommune 50.000 kroner. Siste del av finansieringa er eit tilskot frå Wergeland Holding AS på 200.000 kroner.

Etter planen skal arbeidet utførast i tidsrommet frå 10. juli til 17. november i år.