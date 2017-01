Spår gigantsprekk for Nordhordlandspakken

Det er konklusjonen i den såkalla kvalitetssikring 2 av pakken, utført av konsulentselskapa PricewaterhouseCoopers og Concreto. Dette er ein siste gjennomgang av prosjektet, bestilt av Finansdepartementet, før departementet eventuelt legg saka fram for stortingsbehandling.

Kan kosta 2 milliardar

– Basert på vår analyse av dei største prosjekta i pakken er det sannsynleg at kostnadene kan bli betydeleg høgare enn det som er lagt til grunn, heiter det i kvalitetssikringsrapporten.

LES OGSÅ: "Grilla" om Nordhordlandspakken

Den vedtekne kostnadsramma for NHP er på 1,485 milliardar kroner. Konsulentane meiner at dei ti største prosjekta vil bli 384 millionar kroner dyrare enn det som ligg inne i pakken. Det gir ein kostnadssprekk på 35 prosent for desse prosjekta. Om ein går ut frå at dei 9 andre prosjekta, som konsulentane ikkje har analysert, blir gjennomførte etter budsjett, vil den samla kostnadsauken i NHP bli på 26 prosent.

Då snakkar me om ein totalsum på 1,86 milliardar kroner. Blir samla kostnadssprekk på 35 prosent, vil NHP-prosjekta kosta drygt 2 milliardar kroner.

– Dersom ein ser på dei ufordelte rammene som ligg inne i kostnadsoverslaget i NHP (188 millionar kroner) som risikoavsetningar som skal dekka inn ein eventuell kostnadsauke, vil det ikkje vera tilstrekkeleg til å dekka kostnadsauken i vår analyse, heiter det i konsulentrapporten.

Føreslår kutt

Auka kostnader i vegprosjekt under ein bompengepakke kan løysast ved at ein aukar takstane eller forlengar bompengeperioden, for på den måten å få inn meir pengar. Dette er noko som ikkje blir tilrådd frå konsulentane si side.

LES OGSÅ: – Ikkje tenk meir på Nyborgtunnelen!

– I bakgrunnsdokumenta frå Statens vegvesen er det lagt vekt på at NHP er ein bompengepakke der omfanget av utbygginga skal tilpassast den økonomiske ramma. Det vil ikkje bli starta opp nye prosjekt som ikkje kan finansierast. Dersom finansieringskostnadene aukar, vil dette føra til kutt i dei lågast prioriterte prosjekta, skriv konsulentane i rapporten.

Desse ligg dårleg an

Kvalitetssikringa slår fast at det er gjort ein god jobb med å prioritera dei ulike vegprosjekta som etter planen skulle finansierast med 1,485 milliardar i inntekter. Det gjer det «enklare å kutta prosjekt dersom kostnadene aukar».

I praksis vil dette seia at heile den fordelte ramma til Lindås og Meland, totalt 188 millionar kroner, vil forsvinna i kostnadsauke. Denne potten har lågast prioritet. Blir samla kostnadssprekk på 25 prosent, må ytterlegare tre prosjekt skrinleggjast etter konsulentane si meining. Dette er trafikkutbetring og gang- og sykkelveg på strekningane frå Hilland til kommunegrensa mot Radøy, Sandskaret-Holme og Vikane-Eikangervågen (her vil vera om lag 25 millionar kroner igjen til dette, mot 219 millionar etter budsjett).

LES OGSÅ: Dette er status for Meland-vegane

Om kostnadssprekken blir på 35 prosent, vil ein og måtte kutta vegutbetring pluss gang- og sykkelsti frå kommunegrensa på Radøy til Sæbø skule, samt trafikksikring i Molvik-krysset.

Vil ha nye utgreiingar

Konsulentane meiner at Statens vegvesen bør gjera nye utgreiingar for å få oppdaterte kostnadsoverslag for vegprosjekta som er med i pakken. Dette for å skaffa seg betre oversikt over det realistiske kostnadsbildet. Kva dette vil ha å seia for framdrifta og stortingsbehandlinga av Nordhordlandspakken, går ein ikkje inn på i rapporten.

LES OGSÅ: Ber Stortinget avvisa vegpakken