Bilisten vart stoppa i Knarvik laurdag morgon.

– Me stoppa ein bil med ein utanlandsk statsborgar som me mistenkte kjørte bil i rusa tilstand. Han vart tatt med til lege for blodprøvetaking. Prøvane som vart tatt viste ein promille på 0,8. Mannen måtte levera frå seg førarkortet og er meldt for kjøring i alkoholpåverka tilstand, opplyser lensmann Kjell-Idar Vangberg.