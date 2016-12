Storm i vente - pass på pynten!

Frå i ettermiddag er det nemleg venta liten storm på kysten. Her er varselet som meteorologane på yr.no har sendt ut:

- Sørleg liten kuling utsette stader, i ettermiddag auking til liten storm kysten og i fjellet. Skya. Periodar med litt regn.

Ein kan venta seg at den kraftige vinden vil halda fram utover natt. Her er varselet for onsdag:

- Sørleg liten storm på kysten og i fjellet, full storm nord for Sognefjorden. Regn. Onsdag morgon eller føremiddag dreiing til sørvest stiv og periodevis sterk kuling. Regnbyer, snøbyer over 600- 800 m. Om kvelden utrygt for torever.

Det mange lurer på, er sjølvsagt korleis vêret blir julaftan. Prognosane er ikkje gode, og det ser ut til at me kan gløyma kvit jul. I dag tysdag spår meteorolagane følgjande vêr den 24. desember:

- Kraftig regn. Frisk bris, 10 m/s fra sørsørvest. 6 mm nedbør.

Det er vel berre å håpa at dei tar radikalt feil...?