Storstilt oppryddingsarbeid etter ekstremvêret Urd

På det meste var meir enn 300 medarbeidarar ute for å syta for at folk fekk straumen tilbake i dei områda der uvêret hadde ført til straumbrot.

Folk blei kalla tilbake frå ferie for å jobba. Mykje av arbeidet har gått ut på å rydda skog som har falle på straumleidningar. På videoen er mannskap i sving med skogsrydding på Tveitestø på Myking.

Onsdag morgon skal heile Nordhordland ha fått tilbake straumen. I eit lite område på Osterøy er framleis straumlause.