Strilen størst i Nordhordland

- Dette er me sjølvsagt strålande nøgde med. Eg er stolt av dei tilsette som står på kvar einaste dag for å laga eit så godt produkt som muleg. Sjølv om opplagstala på ein måte handlar om redaksjonen sin innsats, er det viktig å få fram at me er eit team der òg marknad og administrasjon er viktige for den positive utviklinga, seier Strilen-redaktør Stig Erik Elliott.

Nye målemetodar

Berekninga av opplag i avis-Norge endrar seg stadig, fordi leservanane er i endring i takt med at stadig fleire vel å lesa nyheiter på nett.

I år har ein valt å leggja fram ikkje mindre enn tre tal:

Netto opplag, opplag papir og opplag digitalt. I og med at mange les både nett og papir, er ikkje netto opplag det same som nett og papir samanlagt.

Tala for Strilen er desse:

Netto opplag 2016: 4855 , fram 32

, fram 32 Papiropplag 2016: 4758 , tilbake 65

, tilbake 65 Digitalt opplag 2016: 4675, fram 64

Større enn Nordhordland

I fjor blei Strilen for første gong på meir enn ti år større enn Nordhordland i opplag og lesartal. Det er me framleis.

Tala for Nordhordland i fjor er desse:

Netto opplag 2016: 4672, fram 39

fram 39 Papiropplag 2016: 4344 , tilbake 205

, tilbake 205 Digitalt opplag 2016: 4462, fram 40

- Det er sjølvsagt kjekt å vera større enn konkurrenten, men me har hovudfokus på det me gjer sjølve, seier Elliott.

Flest les Strilen

Parallelt med framlegging av opplagstal er det i dag tysdag òg lagt fram såkalla lesartall. Dette er basert på ei stor undersøking der ein spør folk om dei les aviser på nett og papir. Tala her er større: Mange les til dømes andre si Strilen-utgåve, eller brukar familiepålogging på nett.

Også lesartala viser at Strilen er større enn Nordhordland. Strilen har eit godjent lesartal på 21.000 lesarar på nett/papir/mobil, medan tilsvarande tal for Nordhordland er 19.000.