Ta var på kvelden

Jula er ei tid for samhald, jula er ei tid for glede. I kveld håpar me at folk får feira høgtida saman med dei ein har aller kjærast. For sjølv om gåver og god mat pregar kvelden for dei fleste, er det viktig å huska at dei største gåvene i livet ikkje kan kjøpast og pakkast inn.

Me veit at det diverre ikkje er alle som har det så kjekt på julaftan. For dei som sit aleine er ei høgtid som jula ekstra sår. Difor sender me òg ut varme tankar til dei som har det vanskeleg. Bodskapen om håp og kjærleik høyrer jula til: Me ber om at gode tider er i vente for oss alle.

Den amerikanske forfattaren og journalisten Oren Arnold sette i si tid opp ei heilt spesiell liste med forslag til julegåver. Me synest lista er god, og avsluttar juleønska våre med denne:

Julegåveforslag.

Til fienden din - tilgjeving.

Til ein motstandar - toleranse.

Til ein ven - hjarta ditt.

Til ein kunde - service.

Til alle - nestekjærleik.

Til kvart born - eit godt eksempel.

Til deg sjølv - respekt.