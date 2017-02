Viktig med drift i Kilstraumen

Førre veke blei det klart at aksjeselskapet Opplev Austrheim AS tar over drifta av Kilstraumen Brygge etter at Hege Ramsland diverre ikkje makta å driva vidare då ho blei råka av sjukdom. På overflata kan dette verka som ei "heilt vanleg" nyheit frå næringslivet: Nokon må melda oppbod, andre tar over og sikrar vidare drift.

Les også Nye drivarar på plass i Kilstraumen AUSTRHEIM: Opplev Austrheim AS overtar drifta av Kilstraumen Brygge.

Me synest at saka om Kilstraumen handlar om noko meir enn ein konkurs og nytt driftsselskap. På leiarplass fredag skreiv me om omdømmebygging for Nordhordland som region, og kor viktig det er å ha tilbod som kan selja regionen og gje fellesskapen noko å vera stolte av. Kilstraumen er eit veldig godt døme på akkurat dette. Vertshuset har tradisjonar helt tilbake til 1610 som overnattings- og skjenkestad. Det ligg vakkert til heilt ved sjøen, og består delvis av bygningsmasse som fortel om lokal byggjeskikk med historisk sus. Kilstraumen er eit lite stykke nordhordlandshistorie. Det ville vore ekstremt syn om denne historia skulle gå tapt – noko som hadde vore tilfellet om ein ikkje fekk til ny drift.

Både innanfor turistnæring og når det gjeld matopplevingar er jakta på det autentiske eit teikn i tida. Nordhordland har gode hotell som tilby overnatting og mat innanfor det tradisjonelle hotellkonseptet. Desse er me avhengige av å ha. Men skal regionen framstå med det mangfaldet som er nødvendig for å trekkja til seg turistar innanfor ulik segment, er me òg avhengig av særpreg. Særpreget til Kilstraumen bør vera eit godt grunnlag for det nye driftsselskapet.

Samtidig må me seia at me er glade for at det er lokale krefter som tar over i form av Opplev Austrheim AS. Med lokale eigarinteresser får ein òg god lokalkunnskap. Dei som no skal forvalta verdiane i Kilstraumen kjenner historia bak vertshuset. Dei har òg gode føresetnader for å setja drifta inn i ei lokal ramme der ein samarbeider med andre aktørar for å skapa best muleg driftsgrunnlag.

Samarbeid er i det store og heile eit viktig stikkord for denne typen verksemd. Står ein heilt aleine og skal løysa alt frå marknadsføring, via booking til dagleg drift aleine, kan det bli tøft. Klarer ein å integrera ulike opplevingstilbod i ein lokal pakke ut mot kundar i ulike målgrupper, vil ein stå mykje sterkare.