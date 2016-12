Vinden har nådd orkan styrke

Det er Frode Hassel som seier dette til NRK.

Me er no midt i den mest stormfulle perioden av ekstremvêret Urd. Uvêret er venta å nå toppen ein gong mellom klokka 18 og 22 i kveld.

Det ferskaste vêrvarslet frå Meteorologisk Institutt seier dette om utviklinga i vinden:

- For Vestlandet sør for Stad ventes det videre på kvelden mandag nordvest full og til dels sterk storm, lokalt med vindkast på opp mot 45 meter i sekundet (over 160 kilometer i timen). Vinden ventes å minke utover kvelden og natten, først i nord. Det vil også kunne bli bølger på opp mot 25 meter.