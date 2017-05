I badekaret, med bobler både i såpeform og glas, står dei to humoristane for eit heilt spesielt innslag i feiringa i Nordhordland. Sjå videoen over!

Det er Elin Folgerø Styve som har foreviga damene.

Dei to «søstrene» er kjent for sine mange og merkeleg humorinnslag - både i revyar og teaterstykke.