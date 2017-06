Desse får BKK-støtte

Stiftinga Utkant: Søkjer økonomisk støtte til planlegginga og gjennomføringa av Utkant på Skjerjehamn.

Fonnes Bygdelag: Ønskjer å gjera turstien frå Årvikane til Vardetangen tørrare og betre, samt laga 2 møteplassar med rom for fysisk trening og etablera 9 hols frisbeegolfbane.

Hilland Velforening: Søkjer om støtte til grus - og pukkmasse til å laga Pump Track (sykkelbane).

Meland Motorsport Klubb: Klubben bygger stor motocrossbane og har behov for stooooore mengder grus for utallige timar moro for store og små med sans for fart og spenning.

Fedje IL avd. klatring: Har lyst å laga to naturklatreveggar som skal vera opne for alle fastbuande og turistane som kjem ut der. Treng difor støtte til klatreutstyr som tau, sikringar, selar, hjelmar, boltar osv.

Vaksdal/Modalen Skyttarlag: Ønskjer å byggja innandørs 15-meter skytebane for å driva skytesport innan Det Frivillige Skyttervesen.