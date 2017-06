Fargerikt misjonsløp på Frekhaug

Misjonsløpet har vore tradisjon sidan skulen opna på Frekhaug i 2012. Her er det om og gjera å springe så mange runder ein maktar på 60 minutt, og så donera eit forhåndsavtalt beløp til skulens hjartesak, misjonsprosjektet i Mongolia.

– Det handlar om å gjera ein innsats for andre, seier rektor Laila Eidsheim.

Ho fortalde vidare sjølv om ei liten komité har hatt særskild arrangøransvar, har heile skulen lagt ned ei formidabel innsats.

I løpet av neste skuleår dreg ein delegasjon frå skulen til Mongolia og får sjå med eigne auge at innsatsen kjem til nytte.

– Då plukker me ut nokre elevar som får eit minne for livet. Me vil vurdera litt utifrå innsats, kven som brenn mest for prosjektet, kven som taklar det å opphalda seg over tid i ei framand kultur og ikkje minst formidlingsevna ved returen, seier Laila Eidsnes.