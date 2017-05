Fekk sei full av pellets

Det var Åge Jordal og barneborna som drog denne og sju andre fiskar i fjorden mellom Jordal og Hosøy ved Myking måndag kveld.

Då han skulle sløya den eine fisken, valt det ut med pellets. Dei andre var heilt greie.

– Fôret såg ut som fisken nyleg hadde ete det, seier Jordal, som hadde ønskt barneborna sleppte å sjå det brune griseriet.

Jordal skuldar ikkje på noko spesielt fiskeoppdrett, men meiner det er for mykje med fire anlegg i fjorden.

– Dei seier det ikkje skal vera utslepp frå oppdrettanlegga, men denne fisken har jo tydelegvis funne fôret ein plass, seier han.

Seinast 16. mai i år trekte fylkesmannen tilbake utsleppsløyva frå Erko Seafood AS for lokalitetane Bergsvik og Barlingebotten i Masfjorden. I tillegg fekk Havforskingsinstituttet og Engesund Fiskeoppdrett AS redusert sine løyve på lokalitetane Knappen/Solheim, Smørdalen og Ådnekvamme.

Men i Fensfjorden og Hindenesfjorden er det ikkje gjort noko tiltak etter det Strilen kjenner til.

Jordal plar fiska ein del i området, og fortel at han og kona for nokre år år sidan fekk ein del fisk som var fulle i pellets.

– Då var fiskane heilt øydelagde. Dei siste åra har det vore bra, men no er det tydelegvis eit eller anna som er feil, seier Jordal.