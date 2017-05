Me i Strilen vil gjerna gratulera kvar og ein av dykk med dagen. 17. mai er vår felles dag: I dag skal me minnast og feira at me er så heldige å bu i eit sjølvstendig land der demokratiet rår og gir oss en tryggleik mange berre kan drøyma om.

Du skal kanskje gå i tog og vera med på ei markering i løpet av dagen - anten på skulen eller grendahuset i bygda?

Då står sikkert synging av «Ja vi elsker» på planen. Under finn du teksten på nasjonalsongen vår, med samtlege 8 vers.

1.

Ja, vi elsker dette landet

som det stiger frem

furet, værbitt over vannet

med de tusen hjem.

Elsker, elsker det og tenker

på vår far og mor

og den saganatt som senker

drømme på vår jord.

2.

Dette landet Harald berget

med sin kjemperad,

dette landet Håkon verget

medens Øyvind kvad;

Olav på det land har malet

korset med sitt blod,

fra dets høye Sverre talet

Roma midt imod!

3.

Bønder sine økser brynte

hvor en hær drog frem;

Tordenskjold langs kysten lynte

så den lystes hjem.

Kvinner selv stod opp og strede

som de vare menn;

andre kunne bare grede,

men det kom igjen!

4.

Visstnok var vi ikke mange;

men vi strakk dog til,

da vi prøvdes noen gange,

og det stod på spill;

ti vi heller landet brente

enn det kom til fall;

husker bare hva som hendte

ned på Fredrikshald!

5.

Hårde tider har vi døyet,

ble til sist forstøtt;

men i verste nød blåøyet

frihet ble oss født.

Det gav faderkraft å bære

hungersnød og krig,

det gav døden selv sin ære –

og det gav forlig!

6.

Fienden sitt våpen kastet,

opp visiret fór,

vi med undren mot ham hastet;

ti han var vår bror.

Drevne frem på stand av skammen

gikk vi søderpå;

nu vi står tre brødre sammen,

og skal sådan stå!

7.

Norske mann i hus og hytte,

takk din store Gud!

Landet ville han beskytte,

skjønt det mørkt så ud.

Alt hvad fedrene har kjempet,

mødrene har grett,

har den Herre stille lempet

så vi vant vår rett.

8.

Ja, vi elsker dette landet

som det stiger frem

furet, værbitt over vannet

med de tusen hjem.

Og som fedres kamp har hevet

det av nød til seir,

også vi, når det blir krevet,

for dets fred slår leir.