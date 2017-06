Inviterer til kortreist IQ-test

Då inviterer Mensa, for første gong i historia, alle nordhordlendingar over atten år til IQ-test i kantina i Nordhordlandshallen klokka 13–14.

– Per i dag er det berre sju registrerte Mensa-medlemer frå Nordhordland, så det hadde ikkje gjort noko om me vart fleire, seier Vegard Eide.

Spesielt oppmodar han alle «glupingar» frå Fedje, Modalen, Austrheim og Radøy å bli med. For så langt har ikkje Mensa eit einaste medlem derifrå.

Med sidan 2014

Sjølv har Vegard vore Mensa-medlem sidan 2014 etter å ha overraska seg sjølv på ein prøvetest på nettet året før.

– Eg må ha blitt meir stimulert av høgskulen enn eg var klar over, for når eg har prøvd tidlegare, har det ikkje gått så bra, vedgår han.

Kor høg IQ 25-åringen frå Fammestad har, vil han ikkje ut med. Men for å bli medlem i Mensa, må ein ha 131 poeng.

– Snittet ligg på 100 eller mellom 85 og 115. Ligg du der, kan du rekna deg for å vera intelligent. Kjem du over 131 er du høgt intelligent, og kan sjølv velja om du vil melda deg inn i «det gode selskap», forklarer han.

Treng ikkje vera smart

Når Mensa først kjem til Knarvik, synest Vegard det hadde vore veldig kjekt om mange tok utfordringa.

For det handlar ikkje om kor mykje kunnskap eller fagleg djupn og dyktigheit ein har. IQ handlar først og fremst om potensialet vårt til å læra, og evna til å analysera, forstå og sjå samanhengar, forklarer han.

Kan øva på nettet

Testen består difor av eit hefte med figuroppgåver som er like same kva kulturbakgrunn ein har. Ein treng dermed ikkje vera glup verken i matte eller ord for å delta.

Dei 45 oppgåvene i heftet, skal løysast på 20 minutt, og det går fint an å øva på tilsvarande oppgåver på mensa.no på førehand.

Det vil også bli gitt informasjon i «klasserommet» før testen blir sett i gang, forklarer Vegard.

– Ta testen for moro skuld, som ein konkurranse eller som eit veddemål. Resultatet er kjekt å ha uansett, oppmodar han.

Resultatet kjem i posten

Resultatet får ein ettersendt i posten etter at ein sertifisert testpsykolog har gått gjennom svara.

Mensa sin fysiske IQ-test kan du ta tre gonger i løpet av livet, men nettesten kan du ta så ofte du vil. Nettesten er gratis, den fysiske kostar 500 kroner.

– Mensa ser helst at ein melder seg på på førehand og i skrivande stund måndag, har det meldt seg tre personar til testen, seier Vegard.

Lykkelige barn

Han oppmodar elles foreldre med born som tenkjer raskare enn gjennomsnittet å ta ein kikk på nettsida til Lykkelige barn.

Lykkelige barn er ei støtteforeining som blant anna jobbar for barn som ikkje får utnytta potensialet sitt fordi dei blir understimulerte på skulen, forklarer Vegard, som nyleg har skrive Master i pedagogikk om denne elevgruppa.