Laurdag kveld fekk brannvernet melding om at lynet hadde slått ned like utanfor ein einebustad i Fensfjordvegen og at det var varmgang i det elektriske anlegget i huset.

Brannvernet rykka ut for å sjekka det elektriske anlegget.

-Det vart sjekka og klarert. Lokalt kraftlag er i området og sjekker andre hus for skadar etter lynnedslaget, opplyste 110-sentralen i Hordaland etter hendinga.