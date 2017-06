Lyst til å bli kvitt denne?

Bur du i Lindås kommune og har lyst til å delta i dugnaden for å bekjempa brunsneglen? Då må du vera om deg i dag.

For tredje år på rad deler Lindås kommune ut gratis sneglemiddel.

For å sikra deg ein pose med dette middelet må du stilla i Nordhordlandshallen eller i Lindåshallen, ved idrettsbygget på Ostereidet eller ved gymsalen ved Alversund skule klokka 18 i dag.

Det er berre ein pose per husstand, men det er muleg å henta ein pose for naboen også så sant du har med deg eit skjema som stadfester kven du hentar for. Skjemaet finn du på kommunen sine nettsider.