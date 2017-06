Personen som skal ha kome under minigravaren kring Krossleitet på Lindås er sendt til sjukehus med luftambulanse.

Etter at meldinga om ulukka kom i 15-tida blei alle naudetatar sendt til staden. Umiddelbart sette mannskapar frå brannvesenet i gang med å frigjere mannen

– Det blir jobba for å få mannen fri. Han er fast frå hofta og ned. Ein må få sikra minigravaren før mannen kan frigjerast, fortalde operasjonsleiar Terje Magnussen i Vest politidistrikt til Strilen ved 15.35-tida.

Det var tysdag ettermiddag at politiet fekk melding om at ein mann sat fast under ein minigravar i området rundt Krossleitet på Lindås. Alle naudetatar rykka ut til staden.

Saka held fram under bildet.

Marius Villanger/Villanger Media

Strilen sin mann på staden kunne fortelje at brannmannskap både frå Lindås og Knarvik rykka ut. Når mannen blei frigjort blei han sendt med luftambulanse. Etter dette sette brannvesenet i gang med å pakke saman, medan politiets etterforsking overtok på staden.

Ulukka skal ha skjedd ved ein privatbustad.