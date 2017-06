To førarkort rauk på E39

UP hadde laurdag formiddag fartskontroll langs E 39 i Romarheimsdalen. Her er det 80-sone, men mange lar det gå mykje fortare enn dette.

125 km/t

To førarar mista «lappen» etter å ha kjørt for fort. Den eine i 125 kilometer i timen, den andre i 104 kilometer i timen. Sistnemnde mista førarkortet på grunn av for mange prikkar.

Vest politidistrikt hadde ikkje oversikt over kor mange forelegg som vart skriven ut.

Promillekontroll

Natt til søndag gjennomførte politiet to promillekontrollar i Nordhordland.

Først i Knarvik i 4-tida på natta, deretter ved Nordhordlandsbrua i 7-tida om morgonen. Totalt 45 bilførarar vart stoppa, men ingen blåste raudt, og kunne dermed fortsetta kjøreturen sin.

I kontrollen på Nordhordlandsbrua vart likevel ein bilførar avskilta, melder Vest politidistrikt.