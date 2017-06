Det skriv bt.no.

– Statsadvokaten har tiltalt dem etter Riksadvokatens orde. Tiltalen gjelder såkalt mordbrann og grovt skadeverk. Det betyr at det var fare for tap av menneskeliv og at større verdier gikk tapt, sier politiadvokat May Britt Erstad.

Det kom som eit sjokk då det fort blei klart at brannen i desember 2015 var påsett.

Heile den eine delen av asylmottaket brann ned, kort tid etter at det var beslutta å oppretta mottak på Lune Huler.

Politiet har etterforska tre polske menn i samband med brannen. Det er berre to av dei som no blir tiltalt.

Dei to blei pågripne tysdag denne veka.

– Vi fremstiller dem for varetekt på grunn av unndragelsesfare. Tiltalen er ikke formelt forkynt for dem, men de er gjort kjent med den, sier Erstad.