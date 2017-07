Kranbil i grøfta

Politiet i Hordaland‏ melder at ein kranbil har kjørt delvis ut av vegen på strekket mellom Seim og Lygra i Lindås (fylkesveg 404).

Vegen er stengt på grunn av ulukka, men tungbilbergar skal vera på veg.

Utforkjøringa skjedde ved Liamarka, like sør for Monstad. Der møttest ein semitrailer og ein kranbil i ein sving. Passeringa gjekk bra, men bakhjulet på kranbilen seig ned i grøfta då føraren svinga framhjulet ut i vegen att, og der vart han ståande. Semitraileren rygga tilbake for å sikra kranbilen med kjetting.

Gunn Berit Wiik Berg

Ein tungbergar er på veg for å hjelpa til, denne har kjørt over Litleskare for å komma til frå andre sida.

Politiet på staden anslår at vegen vil vera stengt fram til mellom klokka 12.45 og 13.15 i samband med at kranbilen skal bergast opp att på vegen. Reisande til og frå Lygra/Feste og området ved Monstad nord for ulukkesstaden må inntil dette kjøra om Litleskare og Alversund.

Saka vert oppdatert.