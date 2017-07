Slåstkamp på motorvegen hindra trafikken til Nordhordland

Ved 13.30-tida fekk politiet melding om at to personar hadde braka saman i slagsmål midt i motorvegen på E39.

Dei to hadde bestemt seg for å gjera opp seg imellom i vegbanen like ved IKEA.

Ein kort periode var begge kjørefelta i retning Nordhordland steng for trafikk.

Politiet kom raskt til staden og fekk rydda opp i basketaket, slik at vegen kunne opnast igjen.

- Vi har fått vite at en SUV har presset en El-bil ut i veikanten. Dette førte til at begge bilene stoppet opp, og at en slosskamp startet, seier operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt til bt.no.