Etter halv nedbør i mai baud juni nemleg på det doble av det normale.

Juni vart ein kald og våt månad på våre kantar. Bergen sette ny rekord med nedbør kvar dag dei første 27 dagane. Og om det ikkje regna like mykje kvar dag, viser statistikken at det var ganske vått. Berre ein gløtt av sommar på slutten av månaden trekte inntrykket litt opp.

Igjen er det Haukeland i Masfjorden som har fått mest nedbør av dei lokale stasjonane med 312,4 millimeter. Det var ganske nær den nasjonale nedbørstoppen, som vart toppa av Gullfjellet i Bergen med 392,1 millimeter.

Dobbel nedbør

På andreplass blant dei lokale stasjonane kjem Risnes i Masfjorden med 293,5 millimeter. Det er 119 prosent over normalnedbør, altså meir enn det doble. I Brekke kom det 271,2 millimeter, 142 prosent av det normale. Myr på Eikanger kjem hakk i hæl med 265,5 millimeter. Det er 107 prosent over det normale. På Takle i Gulen kom det 210,6 millimeter, 34 prosent over normalen, medan Modalen var ”tørrast” med 200,4 millimeter.

Juni var våt over det meste av landet, og totalt kom det 30 prosent meir nedbør enn normalt.

Kjølig

Med så mykje nedbør og lite sol vart det naturleg nok heller ikkje dei beste sommartemperaturane. På Fedje vart månadstemperaturen 12,1 grader, som rett nok er 0,9 grad over det normale. Varmast der vart det den 29. juni med 22,1 grader.

På Takle vart månadstemperaturen 12,3 grader, og det er heilt som normalt. Varmast vart det siste dagen i juni med 22,7 grader. I Modalen nådde gradestokken 25,4 grader same dagen, men månadstemperaturen vart berre 11,5 grader.

Landet sett under eitt enda på normaltemperatur, noko som er ganske uvanleg i våre dagar. Høgast månadstemperatur hadde Tønsberg med 15,9 grader.