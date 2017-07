Like før klokka 12 måndag melde politiet om at ein bil og ein MC har kollidert på Rv57 like sør for Dalsøyra i Gulen.

AMK og politiet rykte ut til staden og melder om at MC-føraren, ein tysk statsborgar, hadde blitt skadd i eine foten. Elles var han medviten.

Operasjonsleiar Helge Blindheim i Vest politidistrikt fortel at det er store materielle skadar både på bilen og sykkelen, men at ingen i bilen er skadde.

MC-føraren vart kjørt til legevakta med ambulanse.

Kva som var årsaka til samanstøyten er for tidleg å seia noko om, men bilføraren hadde ingen utslag på alkotesten, fortel Blindheim.

– Me har heller ingen indikasjonar på at MC-føraren skal vera rusa, legg han til.