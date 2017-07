Bil og ATV kolliderte

– Ulukka har skjedd om lag 500 meter frå ferjekaien i Sløvåg. Det er førebels all informasjonen me har. Nødetatar er på veg, fekk Strilen opplyst frå 110 alarmsentralen like etter ulukka.

Ulukka blei meld klokka 10.34.

Då nødetatane kom fram, blei det klart at føraren av ATV-en måtte fraktast til legevakt for sjekk.

– Det er ikkje snakk om alvorlege skadar. Ulukka skjedde i eit kryss, men det er førebels uklart kven av førarane som har brote vikeplikta, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund ved Vest politidistrikt.