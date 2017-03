Skirenn på Gamlesetra

– Nordhordland skiklubb vil søndag 12. mars arrangere Nordhordlandsmeisterskap, fri-teknikk, fortel Tormod Vågenes i skiklubben.

Rennet vil gå i løypene på Gamlesetra, som ligg ved E39 i Romarheimsdalen.

– Dette skal være eit skirenn for alle som er glade i å gå på ski, og det vert ein eigen turklasse for dei som vil halda pulsen nede og kanskje ta ein matbit på vegen.

Renn sist helg

Det har vore ein krevjande vinter for vestlendingar som likar å driva med skiidrett. Nedbøren har helst vore av det våte slaget, men dei siste vekene har det komme ein del snø, og søndag 5. mars arrangerte Nordhordland skiklubb vinterens første renn på Gamlesetra.

– No kryssar me fingrane for at føret heldt seg til søndag, og håpar å sjå mange skiglade på Gamlesetra, seier Vågenes.

Lenke til påmelding ligger ute på Nordhordland skiklubbs facebook-side og på eqtiming.no.

Premiering

Vågenes og skiklubben lovar premiar til alle opp til 12 år, og klassevis premiering frå 13 år og oppover for dei som stiller på Gamlesetra.

Skiklubben sine mest ivrige har måtta reisa andre stader for å konkurrera i vinter, og sjølv om det har regna heime har dei hevda seg bra i konkurransar.

– Skiklubben har hatt god aktivitet gjennom sommar, haust og vinter. Trening to gonger i veka frå 1. mai i fjor, treningssamlingar i Strandebarm og på Geilo på hausten med over 40 deltakarar, og godt over 20 lokale utøvarar på kretsrenn i vinter viser at aktiviteten er god trass ein snøfattig vinter, seier Tormod Vågenes.