Snart opning for Stordalen Skisenter

– Heisen er klar og delar av bakken er preparert med trakkemaskin, melder Stordalen Skisenter, som tek sikte på at dette skal ordna seg denne veka.

– No håpar me at det lavar ned, slik at me kjem i gang!

Yr.no melder ein del regn først i veka, men deretter snø, før det skal bli opplett og sol frå laurdag 14. januar. Så vår ein berre kryssa skia og håpa at bakken opnar!