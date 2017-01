Tredje beste i Norge!

Denne gong er det brukarane av Golfheftet som har talt. Golfheftet er eit samarbeid mellom golfklubbar, kor ein får mogelegheit til å spille på over 800 banar rundt om i verda.

Av 90.000 svar frå brukarar av Golfheftet ender Meland på tredje plass blant baner i Norge.

- Vel så gledelig er det å bli satt så stor pris på av gjester som kjem for å spille. Det gir oss som klubb en god stadfesting på at vi har eit godt produkt som blir verdsett, skriv golfklubben på heimesida si.

Klubben er òg stolt over å hamne på lista over dei 100 beste golfbanane i Norden, kor dei er rangert som nummer 43. Denne kåringa blei gjort av Golf Digest.

Den tidlegare ekspresidenten i USA, Bill Clinton spelte på bana i 2007 og følgande: "Today I have played one of the most beautiful and difficult golf courses ever. And if you are going to be humiliated on a golf course you should do it in such beautiful surroundings as Meland."