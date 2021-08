Strilen i sosiale media

Følg oss gjerne i dei «sosiale kanalane».

Strilen har rundt 2400 følgarar på Instagram per april 2021. Foto: Instagram

Redaksjonen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Over 13.000 følger oss på Facebook og over 2000 på Instagram. Der deler vi nyheiter, bilde, videoar og anna interessant stoff frå Nordhordland og Gulen. Takk for alle tips, kommentarar og «likarar» vi får via desse kanalane.

PS: Bruk gjerne #strilen om du deler bilde i sosiale media.

Facebook: Strilen, Strilen-redaktøren, Det skjer i Nordhordland (lokale arrangement)

Instagram: Strilen

PS 1: Strilen har ei Facebook-gruppe der du kan dele informasjon om komande arrangement. Gruppa heiter Det skjer i Nordhordland, og du finn ho her!

PS 2: Strilen kjem som elles ut på papir tysdagar og fredagar, medan Strilen.no blir oppdatert gjennom døgnet.

PS 3: Du kan også laste ned Strilen e-avis som app i App Store og Google Play.