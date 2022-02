Køntrifestival byr opp til dans: – Vi har tidenes program!

«Det har vore eit sakn hjå publikum rundt dette arrangementet i pauseåra våre, men no har vi gleda av å presentere tidenes program til vår vesle festival».

Festivalsjef for Køntri, Terje Mjøs, er i fyr og flamme. No har dei sluppet fleire av artistnamna som er klare for musikkfest i juni.