Anne Hvidsten ute med ny låt

Anne Hvidsten har sidan debuten Need to Know (2004) hatt ein innhaldsrik karriere som artist. Ho har vore med på Melodi Grand Prix og er kjend for å ha laga «nasjonalsongen» til Austrheim, «Heim til Austrheim»

No kjem ho med ny musikk. Høyr Strilapodden her:

Album i 2020

«Think I’m in love» er første smakebit på albumet «Illutions», som kjem våren 2020. Hvidsten kaller den nye musikken sin popricana – ein fusjon mellom pop, moderne country og Americana.

Hvidsten er, som låten kan tyde på, forelska, sjølv etter 15 år. Songen handlar om den første tida.

– Det er glede og spenning. Det at ein fremdeles opplev å ikkjw kjenne ein person. At det er nye, morosamme ting som skjer. I den første fasa er det gjerne fysisk også. Små blikk og elektriske støt når du er borti fingrane til kvarandre. Det handlar om det i den låta, seier Hvidsten.