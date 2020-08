Sjarmerte publikum i Eivindvik

For første gong i sitt liv gjesta Helge Jordal Eivindvik. Det ble eit varmt møte mellom den folkekjære artisten og publikum.

Kaspar Knudsen

– Eg har reist rundt i snart 50 år og har vore omtrent over alt. Men eg kan ikkje huske at eg har vore her i det heile tatt. Ein ærverdig stad, seier bergensar Helge Jordal om sitt første møte med den idylliske Gulen-bygda.

Torsdag stod han på scena på prestekaien saman med musikarne Berit Håpoldøy og Lars Hammersland.