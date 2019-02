– Chabalala, det er eit namn som klingar godt musikalsk. Er du ikkje einig?

– Jo, eg har hatt mykje løye med namnet mitt. Chabalalalala long long , nynnar og gliser den glade kornettisten etter det sjølvvalde nummeret i NM.

Grunnlaget i kyrkja

Chabalala er frå Kimberley i Sør-Afrika - omlag 50 mil søraust frå storbyen Johannesburg, eller midt i landet, om du vil.

– Kva brassbakgrunn har du frå heimstaden?

– Far min spelte trompet, men gjekk så vidare til tuba i Frelsesarméen. Samme veg valde eg å gjere, så min bakgrunn er mest frå kyrkja i Kimberley. I dag er ting litt annleis, understrekar han.

– Så trua er viktig for deg?

– Det er den. Eg har vakse opp med lovsong og kyrkjemusikk i heimen.

Anders Totland

– Kom heim

Chabalala kom til Norge for seks år sidan, og første stopp var Tromsø kor han spelte for Tromsø brass. Seinare flytta han til Bergen, og fekk auga opp for superkorpset i Nordhordland.

– Då eg høyrde musikken til Eikanger-Bjørsvik for fyrste gong, så blei med ein gong revet med. Det er noko med takten, klangen og det rytmiske eg liker så godt.

Med ein bachelor i musikk i lomma, drog den unge afrikanaren til Knarvik for å øva med brasstjernene.

– Det var som å kome heim. Eg er så takksam for at eg fekk sjansen til å spele med denne profesjonelle gjengen. Ei heilt ubeskriveleg kjense, seier han.

– Og no er du Noregsmeister.

– Ja! Er ikkje det fantastisk? Heilt utruleg. Eg kan ikkje heilt fatte det, seier ein gripen Chabalala etter sigeren laurdag kveld.