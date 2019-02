– Hugsar du kva plassering de i Radøy brass kom på for 17 år sidan, Lene Therese?

– Ehm... Nei, burde eg det? flirer Lene Therese Grindheim og ser på sin kjære.

– Nei, men eg hugsar ein del andre ting, bryt Sondre Willanger Håland og ler.

Anders Totland

Kan sin tuba

Det er 17 år sidan traff brassparet kvarandre i trappa i Grieghallen. Det var NM-modus, det var Radøy brass og det oppstod søt, fin musikk.

Du ser sprudlande og glad ut, Lene Therese. Har du ein funfact å kome med til oss?

– Han er flink med tubaen sin. Og me er vel nestan alle i slekt i dette korpset. Nei da, men brassfamilien er stor og inkluderande, ler korpsleiar Grindheim.

Anders Totland

– Tubaen er jo det største instrumentet i eit brassband, legg ho til og ler.

– Off, me kan ikkje seie sånt til avisa. Haha. Du ser vel kor kjekt me har det?

Stemninga er fantastisk blant musikarane i Radøy, og no skal det feirast.

– Litt mat i kroppen, så er det vel på tide med ein øl, kjem det frå tannlegen Håland.

Anders Totland

God dynamikk

17 år gamle Åshild Aagaard-Nilsen blei fødd inn i eit brassband, og angrar ikkje eit sekund på at ho er med i Radøy.

– Eg valde trombone som mitt instrument for det er det finaste instrumentet som finst, seier ho.

– Kvifor er kjemien og stemninga så god? Kva er oppskrifta?

– Me har det kjekt i eit trygt og herleg miljø, utdjupar 17-åringen.

– Og så har me ein fin blanding av unge og meir erfarne musikarar.

Anders Totland

Høgdepunkt

– NM er årets høgdepunkt. Det finst ikkje noko som er bedre, stråler korpsleiar Benedicte M. Torsvik i Oster brass.

Oster høyrer heime på Knarvik, men kjenner seg òg heime på den store scena foran hundrevis av elleville fans i Grieghallen.

– Korleis gjekk framføringa?

– Eg vil seie at det gjekk veldig bra. Alle gjorde sitt beste, og me er uansett resultat nøgde med innsatsen, fortel ho.

Anders Totland

– Kom og høyr på oss

– Du er òg del av ein fantastisk korpsfamilie i Nordhordland. Kva er det som gjer det verdt å møte på kvar øving?

– Det er stort å vere medlem av eit korps som Oster. Miljøet i Nordhordland er eineståande. Alle er vener med alle, og stemninga er god. Litt rivalisering mellom korpsa er berre sunt, men det er ikkje nokre sure toner.

Anders Totland

– Og kva har du å seie til alle dei som måtte meine at korpsspel er berre ein 17-mai aktivitet, eller er noko som berre nørdane driv på med?

– Haha. Kom og høyr på oss, då. Snakk med oss, så finn dei kjapt ut at korps er kult, og ikkje minst sosialt og lærerikt.