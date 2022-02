Atle kom på ein god idé. No får pensjonistane eigen kino

– I ungdommen gjekk me på dans her. No er dei fleste av oss slutta med sånt, så då må me finna på noko anna kjekt, seier Atle Bondevik.

Han har tatt initativ til pensjonistkino.

– Du kan risikera å treffa igjen folk du ikkje har sett sidan ungdommen.