Nylig arrangerte skolen misjonsløp. Det er pengeinnsamling for Danielsen sin hjertesak der vi elever støtter NLM sitt misjonsarbeid i Mongolia.

Som vanlig hadde vi 60 minutter på oss til å løpe så mange runder vi orket. En runde tilsvarer ca.700 meter i en fast løype skolen bruker hvert år.

Ordnet sponsor selv

Alle elevene skaffet seg sponsorer på forhånd, og ble enten sponset per runde eller med et fast beløp. Noen hadde mange sponsorer og noen hadde kanskje bare en. Du kan bli sponset av venner, familie eller fjerne slektninger, alt er opp til deg.

Ofte deler lærerne ut en pris for den som løper flest runder og den som har best kostyme.

Utfordret elevene

En av lærerne til klasse 10b, Hallvard Lid, prøvde å vekke litt ekstra engasjement i sine elever. Han satte seg som mål å løpe ca.10 runder og utfordret elevene til å slå han. Han lovet også en liten premie til den som klarte det.

– Hva var hensikten din med å utfordre elevene, spør vi.

Lid svarer at målet var ikke bare for hans del, men også for elevene sin. Han ville prøve å løpe 10 runder og håpet selvfølgelig at utfordringen vekket oss elever til dyst. Samtidig som vi samler inn penger til en god sak.

Rektor i front

Det er alltid lærere som finner på litt sprell i løpet.

I år var hovedpersonen selveste rektor, Laila Eidsheim. Selv om ikke alle liker å løpe, bidro hun med engasjerende ord i løpet. Hun gikk blant ungdommen i et fremragende kostyme og med en plakat i hånden. Den viste tydelig hva hensikten med løpet var.

Brudepar, ski og rev

Danielsen ungdomsskole på Frekhaug har i flere år løpt for å samle inn penger til viktige saker og som vanlig ble dette gjort på en gøyal måte. Elevene hadde brukt sine kreative evner og det var mange forskjellige utkledninger å finne.

Vi fant et brudepar, noen som prøvde seg på treski, to jenter som gikk baklengs, noen som prøvde seg i blinde, en rev som løp, litt spicy rekvisitter fra Mexico, plastplukkere, elever med høyttaleren på fullt for maksimal stemning, en joggende elev med et par raske briller på og de vanlige joggerne som skal prøve å slå skolerekorden.

En kjekk skoledag

Sist men ikke minst tok vi oss en prat med to elever fra 10B. De innrømmet at kostymevalget ikke var planlagt, men tatt relativt på sparket. Etter tillatelse fra kontaktlærer snek de seg opp på K&H-rommet og lette litt i skapene. Dette var resultatet og de skapte stor stemning med sine livlige klesvalg.

Så gjenstår det å se hvor mye som ble samlet inn i løpet av denne timen. Uansett har vi fått være med og bidra i et viktig arbeid, og i tillegg hatt en kjekk og annerledes avslutning på skoledagen!

Skrevet av Kristine Landaas, 10B Danielsen ungdomsskole