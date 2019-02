– Det var heilt fullt i salen, seier Mette Marei Træland i Nordhordland kunstlag.

I helga samarbeidde dei med Musikkens venner Nordhordland om eit arrangement på Frekhaug.

Der stilte 12 lokale kunstnarar ut kvart sitt maleri, samtidig med at Musikkens venner inviterte til konsert med Kjersti Wiik (sopran), Laila Kolve (fløyter), Maria Toppe (hardingfele) og Kristoffer Kleiveland (toradar)

Første gong

Det er første gong dei har prøvd seg på denne type samarbeid. Difor var det ekstra kjekt at det vart ein suksess.

– Me lukkast med å trekkja eit publikum ut over det me vanlegvis trekkjer, både til konserten og til utstillinga. Det kom folk som likar å gå på konsertane til Musikkens venner, men som ikkje har vore på utstillingane vore og omvendt. Eg trur det vart ei kjekk oppleving for alle. Det er noko med det at musikk og bilder utfyller kvarandre og passa godt saman, seier Træland.

Signar Kristoffersen

Stor aktivitet

Kunstlaget har 70 medlemmer frå heile Nordhordland. Nokre er aktive innan bildekunst eller andre utrykksformer, andre er med fordi dei vil støtta opp om lokal kunst.

I den seinare tid har laget fått lov å ha base på Flatøy skule, slik at dei kan ha samlingar der. Det gjer det muleg for dei å oppbevara staffeli, som dei kan bruka blant anna til den type utstillingar dei hadde i Nordgardsløa.

– Dette var så kjekt at det trur eg me må gjera fleire gonger, seier Træland.