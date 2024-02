Sjå glimt frå årets lokale UKM-festival: – For ei lokalmønstring!

Årets lokalmønstring i Storstova på Leknes vart ein enorm suksess. Over 100 ungdommar frå fem kommunar fekk vist fram litt av sitt talent.

– Eg er overraska, eg synest det er så høgt nivå! Eg var med under landsfinalen i Trondheim i fjor, og eg såg på «The Voice» i går – men eg føler at nivået her er like høgt.