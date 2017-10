Frode Myking fekk kulturprisen i Radøy

Klokka 16.47: Fotballtrenaren Frode Myking er i Mastrevik og blir intervjua av Strilens journalist etter kampen mot Austrheim.

Klokka 17.53: Bygdehelten Frode Myking har komme ned frå scena etter å ha mottatt Radøys kulturpris for 2017 under skulemusikklagets festkonsert «A night at the opera» i Hordabøhallen. Igjen må han stilla seg opp for journalisten.

Primus motor

For det er ikkje berre berre «å overraska» Frode Myking, som hadde fått eit lite «vink» på førehand om prisen. Rett frå kamp hadde han bytta frå «trenarjakka» til finskjorta, då han gjekk på scena føre ein godt fullsett Hordabøhall, der han på spørsmål frå ordføraren måtta innrømma at det blei eit forsmedeleg 1–4 tap i Austrheim.

Men med all merksemda og applausen frå publikum vart det nok ein god kveld likevel.

– Her på Bø er han trenar, organisator for alt frå dansegalla, familiedag, Radøyløpet, aktivitetar for små og store, for ikkje å snakka om kunstgrasbana og det å vera kamparrangør. Ja, for det følger mykje med i vervet som leiar i Hordabø Idrettslag, sa ordførar Jon Askeland som delte ut prisen.

– Han er eit menneske som vert lagt positivt merke til, og er varmt verdsatt i heile kommunen for sin solide innsats og gode verdiar i botn i møte med andre menneske. Dette er eit menneske det er lett å lika, og som etter mitt syn har eit naturleg og ekte engasjement. Han framhevar ikkje seg sjølv, men ser seg som ein av flokken, og ein som elskar til å få andre til å lykkast. Me snakkar om ein målretta person med gode organisatoriske kunnskapar. Me har å gjera med ein primus motor i bygda.

– Det var utruleg artig å få denne prisen, Frode Myking

– Uventa

– Det var utruleg artig å få denne prisen. Det var uventa, det hadde ikkje «sveva» mine tankar, men det er kjempekjekt å bli sett pris på.

Heime på Bø kjenner alle Frode. Ikkje rart då han er leiar i idrettslaget og dagleg leiar på Bunnprisen. Ordførar Askeland var snar med å understreka at prisen ikkje skal vera noko kvilepute for Myking, som blir beskrive som ein kjemperessurs for Bø-samfunnet.

– Sidan du er så ung, så er prisen «eit spark bak» om å halda fram, sa Askeland til latter frå publikum.

– Eg gjer no berre det eg har lyst til å gjera, at eg skal få ein pris for det i tillegg er ikkje noko eg har tenkt over. Eg held no sikkert på ei stund til, er prisvinnaren sitt svar på den oppfordringa.

Prisen består av diplom, blomstar og eit måleri av Radøy-kunstnaren Anette Kierulf.