Fakta: Siddis 2018 - Resultat lokale korps - S Elitedivisjonen (10 korps): 1. Manger Musikklag, 2. Eikanger-Bjørsvik Musikklag Bjørsvik Brass 1. divisjon (9 korps): 6. Radøy Brass 7. Oster Brass 3. divisjon (10 korps): 4. Lindås Brass 8. Seim Musikklag 4. divisjon (16 korps): 6. Kløvheim Brass

For i ein «rysare» av ein konkurranse i Stavanger konserthus vann erkerivalen Manger Musikklag Siddis med sine 106 (10+96) poeng. Eikanger-Bjørsvik fekk 105 (8+97), fattige eitt poeng bak.

Det siste «anger»-bandet, Stavanger Brass Band, enda med 104 (9+95) og tredjeplassen.

Manger Musikklag, leia av dirigent Martin Philip Winter, vann også underhaldningsprisen.

Bjørsvik Brass enda på tiande, og sisteplass, i elitedivisjonen.

100 poeng er maks ein kan få for det musikalske, medan inntil 10 poeng kan bli gitt for programmet. Dette spelte Manger Musikklag under Siddis:

In time with Cubism My Mother is a Fish - Komponist: Martin Philip Winter

- Komponist: Martin Philip Winter Rag for Igor - Komponist: Martin Philip Winter Solist: Sigurd Olsen - xylofon

- Komponist: Martin Philip Winter Solist: Sigurd Olsen - xylofon Parades - Episodes from the Ballet - Komponist: Eric Satie Arrangør: Martin Philip Winter

- Komponist: Eric Satie Arrangør: Martin Philip Winter Tears - Komponist: Martin Philip Winter Solist: Joe Cook - Eb tuba

- Komponist: Martin Philip Winter Solist: Joe Cook - Eb tuba Trumpets with Man - Komponist: Martin Winter Solist: Nick Walkley og William Grøv Skramsett - trompet

