Denne lokale perla blir truleg overtatt av Bergen Turlag

Denne perla fortener å bli mykje meir brukt, meiner kommunen som no jaktar på ny aktørar til å driva den idylliske staden. Foto: Gunn Berit Wiik

Kurs-og fritidssenteret er opphavleg ein skule som blei bygd på ei folketom øy for at det skulle bli likt for alle å ta seg til skulen.

No vil kommunen å få ein tyngre aktør på bana som kan utvikla og marknadsføra det idylliske tilbodet betre enn dei har klart sjølve.