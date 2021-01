Mannfolka på flåten greidde å halda motet oppe, og gav ikkje opp kampen for livet

Historia er så dramatisk at ho nesten ikkje er til å tru. Sann er ho likevel. Ni mann flaut rundt på to flåtar i Atlanteren etter at skipet MS Moldanger vart torpedert under krigen, i 1942. Dei overlevde i førtiåtte dagar med å samla opp regnvatn i presenning, fanga skjelpadder med hendene og fisk med sikkerheitsnåler. Ein av dei overlevande på flåten var Einar Moldeklev frå Meland.

Ni av karane ved rekka på Washington Express 1-2 dagar etter redninga. Øvst frå venstre: Olav Brekke, David Holgersen, Einar Moldeklev, Paul W. Andersen. Foto: Lyndon E. Lee jr. M.D.

Frå venstre: Kaare Kaarstad, Holger Aronsson, Harald Revaa, Johan Moe og John Bakkmyr. Foto: Lyndon E. Lee jr. M.D.

Arve Kjell Uthaug