Jan-Ketil pakkar saman sirkuset og reiser til Radøy

Cirkus Agora avslutta årets sesong i Knarvik. Det er ikkje tilfeldig. Heile vintersesongen ligg sirkuset nemleg lagra på Olsvollstranda.

– Me har det så godt her at eg har prøvd å kjøpa bygget, seier sirkusdirektør Jan-Ketil Smørdal.