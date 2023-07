Erlend har vore på Utkant i 15 år. For første gong er han frivillig

Erlend Trovåg frå Solund er som ein veteran å rekne i Utkant-samanheng, men dette er første gong han er frivillig.

– Eg har vore her 15 av dei 16 åra festivalen har eksistert. Gulingane maste på meg, så no kan eg ta ein sjarmøretappe her, seier han, og legg til;

– Det er greitt å ikkje starte med å drikke.