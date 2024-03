– Ein gong til. Hugs «mezzopiano» og «piano».

Dirigent Florent Didier nærast syng ut meldingane.

Dirigent Florent Didier er henta inn frå Paris Brass, og skal dirigere Eikanger-Bjørsvik Musikklag til nok eit NM-gull. Foto: Henrik Hauken

Notat blir tatt. Her skal alt vere perfekt. Foto: Henrik Hauken

Her skal alt terpast. Det er under ei veke igjen til den regjerande noregsmeisteren Eikanger-Bjørsvik Musikklag skal forsvare æra som det beste brassbandet i Noreg.

Niklas får skine. Foto: Henrik Hauken

Og følgjer nøye med på alle instruksjonar. Foto: Henrik Hauken

Niklas Kirkevik Heggernes følgjer med. Har full konsentrasjon.

Tar til seg kvar einaste melding.

Nora og Niklas. Søster og bror i same korps. Foto: Henrik Hauken

«Familiekorpset» Eikanger-Bjørsvik

Niklas starta i Ytrebygda i andre klasse. Han spelte også i Flesland Musikklag som 13-åring, før han tok turen vidare til i Krohnengen Brass. Med dei spelte han NM i fjor.

Men det er først i år, at han er «heime».

– Min farfar spelte trompet, og så kornett for Eikanger i 1963. Så har min far og tante spelt i Eikanger-Bjørsvik, og no speler min søster og meg her, seier Niklas.

Det er med andre ord mykje korps i familien.

– Pappa har øvd tuba på kammerset så lenge eg kan hugse.

Det er meir enn nok av dyktige musikarar i Eikanger-Bjørsvik Musikklag. Foto: Henrik Hauken

Ein av dei dyktige musikarane er søster Nora. Foto: Henrik Hauken

– Privilegium å spele med dyktige musikarar

Den siste veka før NM har vore hektisk for brassbandet. Og sjølv om det har blitt lite søvn for Niklas, er det verd det.

– Det er eit visst press sidan eg skal spele i NM med Eikanger-Bjørsvik for første gang. Men først og fremst er det veldig kjekt. Eg er heldig som får spele med så mange dyktige musikantar, seier Niklas.

Eikanger-Bjørsvik Musikklag gir alt på siste øving. Foto: Henrik Hauken

No skal NM til pers! Foto: Henrik Hauken

Han synest at korpset byrjar høyre veldig bra ut, og seier dei har skrudd seg kraftig inn no på tampen.

– Reid Gilje har erfaringa med å setje alt på plass, så kjem Florent Didier inn og gjer det til sitt eiget mot slutten. Det å jobbe med så mange heilproffe menneske, frå dirigentar til profesjonelle musikarar er eit privilegium.

Niklas er ein ambisiøs musikar, men er meir enn nøgd med å ha ein «profesjonell hobby». Foto: Henrik Hauken

– Nøgd med å det som ein hobby

Niklas går brasslinja ved Manger Folkehøgskule, men har moderate ambisjonar innan musikken.

– Eg er nøgd med å ha dette som ein hobby. Både farfar og pappa har hatt korps som hobby, og ein ser jo at ein framleis kan spele på eit høgt nivå, seier Niklas.

Niklas er klar. Foto: Henrik Hauken

Det er resten av brassbandet også. Foto: Henrik Hauken

Eikanger-Bjørsvik Musikklag er ikkje noregsmeister utan grunn. Foto: Henrik Hauken

Blir det ny NM-siger i år? Foto: Henrik Hauken

Det blir garantert høgt nivå over det Eikanger-Bjørsvik Musikklag presterer fredag. Då er det pliktummeret «Symphony of Colours» av komponist Simon Dobson.

I morgon er det sjølvvald nummer, og Eikanger-Bjørsvik har fått skreddarsydd eit stykke av Simon Dobson, «Jesus in Tibet». Så får vi sjå om det er nok til at den regjerande noregsmeisteren framleis kan kalle seg meister.