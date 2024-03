Kjell Alver stod for kveldens frekkaste smørjing til dommarane. Foto: Hege Alberta Wilhelmsen Grøtnes

«Skamlaus» smørjing av dommarane i Strilatun

Under «Seim spel & underhaldningskonkurranse» stod sjølvsagt musikken i høgsetet, men det mangla ikkje på kreativitet og morosame innslag, både for å more publikum og imponere dommarane.